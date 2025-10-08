Film: Nino Cinéma Le Palais Lourdes
Film: Nino Cinéma Le Palais Lourdes mercredi 8 octobre 2025.
Film: Nino
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 20:30:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
1 h 36 | Drame | France | 2025
De Pauline Loquès | Avec Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels
Tarif normal: 6€
Tarif -de 26 ans: 3€
Synopsis
Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
English :
1 h 36 | Drama | France | 2025
By Pauline Loquès | With Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels
Regular price: 6?
Under 26: 3?
Synopsis
In three days, Nino will face a major test. Until then, the doctors have given him two missions. Two imperatives that will take the young man across Paris, pushing him to? become one with others and with himself.
For further information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
1 Std. 36 | Drama | Frankreich | 2025
Von Pauline Loquès | Mit Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels
Normaler Preis: 6?
Preis für Kinder unter 26 Jahren: 3?
Synopsis
In drei Tagen muss sich Nino einer großen Prüfung stellen. Bis dahin haben ihm die Ärzte zwei Aufgaben gestellt. Die beiden Aufgaben führen den jungen Mann durch Paris und zwingen ihn, wieder mit sich und den anderen eins zu werden.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
1 h 36 | Dramma | Francia | 2025
Di Pauline Loquès | Con Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels
Prezzo normale: 6 euro
Sotto i 26 anni: 3 euro
Sinossi
Tra tre giorni, Nino dovrà affrontare una prova importante. Da qui ad allora, i medici gli hanno affidato due missioni. Due imperativi che porteranno il giovane attraverso Parigi, spingendolo a fare i conti con gli altri e con se stesso.
Per ulteriori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
1 h 36 | Drama | Francia | 2025
Por Pauline Loquès | Con Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels
Precio normal: 6
Menores de 26 años: 3
Sinopsis
Dentro de tres días, Nino tendrá que enfrentarse a una gran prueba. De aquí a entonces, los médicos le han encomendado dos misiones. Dos imperativos que llevarán al joven a través de París, empujándole a… reconciliarse con los demás y consigo mismo.
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
L’événement Film: Nino Lourdes a été mis à jour le 2025-10-02 par OT de Lourdes|CDT65