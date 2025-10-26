Film Nino Orbey

Film Nino

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Synopsis Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

In three days, Nino will face a major test. Between now and then, the doctors have given him two missions.

German :

In drei Tagen muss sich Nino einer großen Prüfung stellen. Bis dahin haben ihm die Ärzte zwei Aufgaben gestellt.

Italiano :

Tra tre giorni, Nino dovrà affrontare una prova importante. Da qui ad allora, i medici gli hanno affidato due missioni.

Espanol :

Dentro de tres días, Nino se enfrenta a una gran prueba. De aquí a entonces, los médicos le han encomendado dos misiones.

