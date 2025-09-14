Film Nobody 2 Orbey

Film Nobody 2 Orbey dimanche 14 septembre 2025.

Film Nobody 2

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 20:30:00

fin : 2025-09-14 22:00:00

Date(s) :

2025-09-14

En vacances en Arkansas pour renouer avec sa famille, Hutch se retrouve de nouveau traqué par un ennemi plus fou et violent que jamais.

Synopsis Quatre ans après sa malencontreuse altercation avec la mafia russe, Hutch doit toujours 30 millions de dollars à la redoutable organisation et s’efforce de rembourser en enchainant sans répits les contrats d’une liste de criminels à abattre, aussi interminable qu’internationale. Bien qu’il apprécie le caractère intense de son ‘‘travail’’, Hutch se retrouve vite surmené, tout comme sa femme Becca et ils s’éloignent inexorablement l’un de l’autre. Ils décident donc de partir avec leurs enfants pour une escapade au Wild Bill’s Majestic, un parc d’attraction dans l’Arkansas, le seul et unique endroit où Hutch et son frère Harry aient jamais passé de vacances ensemble. Embarquant son père dans la foulée, Hutch et sa famille débarquent au grand complet dans la petite ville touristique de Plummerville, avec la ferme intention d’y passer du bon temps au soleil. Mais quand, à la suite d’un incident mineur avec des voyous locaux, la famille se retrouve dans la ligne de mire du directeur du parc aussi corrompu que son shérif est véreux, Hutch va attirer sur lui l’attention de l’esprit criminel peut-être le plus dérangé et le plus sanguinaire qu’il, ou qui que ce soit d’ailleurs, ait jamais rencontré. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

On vacation in Arkansas to reconnect with his family, Hutch finds himself hunted once again by an enemy crazier and more violent than ever.

German :

Als Hutch in Arkansas Urlaub macht, um sich wieder mit seiner Familie zu vereinen, wird er erneut von einem Feind gejagt, der verrückter und gewalttätiger ist als je zuvor.

Italiano :

In vacanza in Arkansas per ricongiungersi con la famiglia, Hutch si ritrova ancora una volta braccato da un nemico più folle e violento che mai.

Espanol :

De vacaciones en Arkansas para reencontrarse con su familia, Hutch vuelve a verse perseguido por un enemigo más loco y violento que nunca.

L’événement Film Nobody 2 Orbey a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg