Film Nouvelle Vague Club des Cinéphiles Centre culturel de 27 Rouillac
Film Nouvelle Vague Club des Cinéphiles Centre culturel de 27 Rouillac mardi 10 février 2026.
Film Nouvelle Vague Club des Cinéphiles
Centre culturel de 27 Centre Culturel 27 Bd d’Encamp Rouillac Rouillac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 20:30:00
fin : 2026-02-10 22:15:00
Date(s) :
2026-02-10
Nouvelle Vague Film de Comedie Française realisé par Richard Linklater
.
Centre culturel de 27 Centre Culturel 27 Bd d’Encamp Rouillac Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 51 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nouvelle Vague French comedy film directed by Richard Linklater
L’événement Film Nouvelle Vague Club des Cinéphiles Rouillac a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Rouillacais