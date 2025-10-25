Film: nouvelle vague Cinéma Le Palais Lourdes
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-25 15:00:00
2025-10-25
Film de Richard Linklater | avec Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin | France | 2025
Drame | 1 h 46 |
Tarif unique 3,00 €
Ceci est l'histoire de Godard tournant À bout de souffle , racontée dans le style et l'esprit de Godard tournant À bout de souffle .
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Richard Linklater | with Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin | France | 2025
Drama | 1 h 46 |
Price: 3.00 €
This is the story of Godard shooting Breathless , told in the style and spirit of Godard shooting Breathless .
Information at: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von Richard Linklater | mit Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin | Frankreich | 2025
Drama | 1 Std. 46 |
Einzeltarif: 3,00 €
Dies ist die Geschichte von Godard, der À bout de souffle dreht, erzählt im Stil und Geist von Godard, der À bout de souffle dreht.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di Richard Linklater | con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin | Francia | 2025
Drammatico | 1 h 46 |
Prezzo del biglietto singolo: 3,00 euro
Questa è la storia di Godard che gira Breathless, raccontata nello stile e nello spirito di Godard che gira Breathless.
Informazioni su: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de Richard Linklater | con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin | Francia | 2025
Drama | 1 h 46 |
Precio de la entrada individual: 3,00 €
Esta es la historia de Godard filmando Sin aliento, contada con el estilo y el espíritu de Godard filmando Sin aliento.
Información en: cinema@ville-lourdes.fr
