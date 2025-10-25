Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Film: nouvelle vague Cinéma Le Palais Lourdes

Film: nouvelle vague Cinéma Le Palais Lourdes samedi 25 octobre 2025.

Film: nouvelle vague

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-25

Film de Richard Linklater | avec Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin | France | 2025
Drame | 1 h 46 |

Tarif unique 3,00 €

Ceci est l’histoire de Godard tournant À bout de souffle , racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant À bout de souffle .

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
  .

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie   cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Richard Linklater | with Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin | France | 2025
Drama | 1 h 46 |

Price: 3.00 ?

This is the story of Godard shooting Breathless , told in the style and spirit of Godard shooting Breathless .

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Film von Richard Linklater | mit Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin | Frankreich | 2025
Drama | 1 Std. 46 |

Einzeltarif: 3,00 ?

Dies ist die Geschichte von Godard, der À bout de souffle dreht, erzählt im Stil und Geist von Godard, der À bout de souffle dreht.

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Film di Richard Linklater | con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin | Francia | 2025
Drammatico | 1 h 46 |

Prezzo del biglietto singolo: 3,00 euro

Questa è la storia di Godard che gira Breathless, raccontata nello stile e nello spirito di Godard che gira Breathless.

Informazioni su: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Película de Richard Linklater | con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin | Francia | 2025
Drama | 1 h 46 |

Precio de la entrada individual: 3,00

Esta es la historia de Godard filmando Sin aliento, contada con el estilo y el espíritu de Godard filmando Sin aliento.

Información en: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: nouvelle vague Lourdes a été mis à jour le 2025-10-13 par OT de Lourdes|CDT65