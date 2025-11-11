Film Nouvelle vague Orbey
Film Nouvelle vague Orbey mardi 11 novembre 2025.
Film Nouvelle vague
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-11 20:30:00
fin : 2025-11-11 22:15:00
Date(s) :
2025-11-11
Ceci est l’histoire de Godard tournant À bout de souffle , racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant À bout de souffle .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
English :
This is the story of Godard shooting Breathless , told in the style and spirit of Godard shooting Breathless .
German :
Dies ist die Geschichte von Godard, der Außer Atem dreht, erzählt im Stil und mit dem Geist von Godard, der Außer Atem dreht.
Italiano :
Questa è la storia di Godard che gira Senza fiato, raccontata nello stile e nello spirito di Godard che gira Senza fiato.
Espanol :
Esta es la historia de Godard filmando Sin aliento, contada con el estilo y el espíritu de Godard filmando Sin aliento.
