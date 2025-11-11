Film Nouvelle vague Orbey

Film Nouvelle vague

Ceci est l’histoire de Godard tournant À bout de souffle , racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant À bout de souffle .

English :

This is the story of Godard shooting Breathless , told in the style and spirit of Godard shooting Breathless .

German :

Dies ist die Geschichte von Godard, der Außer Atem dreht, erzählt im Stil und mit dem Geist von Godard, der Außer Atem dreht.

Italiano :

Questa è la storia di Godard che gira Senza fiato, raccontata nello stile e nello spirito di Godard che gira Senza fiato.

Espanol :

Esta es la historia de Godard filmando Sin aliento, contada con el estilo y el espíritu de Godard filmando Sin aliento.

