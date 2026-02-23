Film Nuremberg Orbey

Film Nuremberg

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Lundi 2026-03-02 20:30:00

fin : 2026-03-02 22:30:00

2026-03-02

1945, à Nuremberg, un psychiatre américain évalue la santé mentale des dignitaires nazis et s’entretient avec Hermann Göring.

Synopsis 1945. Il est temps d’instruire le procès du régime nazi à Nuremberg. Le psychiatre américain Douglas Kelley doit évaluer la santé mentale des dignitaires du IIIème Reich. Face au manipulateur Hermann Göring, il se retrouve pris dans un rapport de force. S’ouvre alors un duel avec le mal absolu. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

1945, in Nuremberg, an American psychiatrist assesses the mental health of Nazi dignitaries and talks to Hermann Göring.

