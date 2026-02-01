Film Nuremberg Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Nuremberg

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 21:00:00

fin : 2026-02-24 23:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Drame, Historique.

1945. Il est temps d’instruire le procès du régime nazi à Nuremberg. Le psychiatre américain Douglas Kelley doit évaluer la santé mentale des dignitaires du IIIᵉ Reich. Face au manipulateur Hermann Göring, il se retrouve pris dans un rapport de force. S’ouvre alors un duel avec le mal absolu.

Durée 2h28. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Film Nuremberg Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-01-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme