Informations pratiques

Orbey

Film – Oklahoma Honey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-15 20:30:00

fin : 2026-09-15 22:40:00

Date(s) :

2026-09-15

Dans l’Oklahoma rural, un apiculteur retrouve sa fille et doit affronter ses rivaux pour sauver son exploitation et sa famille.

Synopsis : Au coeur des terres reculées de l’Oklahoma rural, Amziah King, personnage charismatique au talent musical hors du commun, veille sur une bande de marginaux passionnés de bluegrass tout en supervisant la plus importante exploitation apicole de la région. Lorsque sa fille adoptive, dont il était éloigné depuis des années, réapparaît soudainement, Amziah y voit l’occasion de renouer les liens et de bâtir avec elle une entreprise familiale. Mais le monde du miel est sans pitié, et les rivaux d’Amziah menacent de détruire tout ce qu’il a construit. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

In rural Oklahoma, a beekeeper is reunited with his daughter and must face his rivals to save his farm and his family.

L’événement Film – Oklahoma Honey Orbey a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg