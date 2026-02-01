Film Olivia Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Olivia Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mardi 17 février 2026.
Film Olivia
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 17:30:00
fin : 2026-02-17 18:45:00
Date(s) :
2026-02-17
Animation.
À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusement, leur rencontre avec des voisins chaleureux et hauts en couleur va transformer leur monde en un vrai film d’aventure ! Ensemble, ils vont faire de chaque défi un jeu et de chaque journée un moment inoubliable.
D’après le roman Olivia de Maite Carranza.
Durée 1h11. À partir de 8 ans. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
L’événement Film Olivia Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-01-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme