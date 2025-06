Film Ol­lie – Orbey 17 juin 2025 20:30

Haut-Rhin

Film Ol­lie 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Mardi 2025-06-17 20:30:00

fin : 2025-06-17 22:15:00

Date(s) :

2025-06-17

À 13 ans, Pierre, orphelin, trouve refuge dans le skate et l’amitié d’un ancien skateur pour surmonter ses difficultés.

Synopsis À 13 ans, Pierre revient vivre à la ferme de son père après le décès brutal de sa mère. Harcelé à l’école, il se réfugie dans sa passion le skate. Il rencontre Bertrand, un marginal qui cache un passé d’ancien skateur, et qui le prend sous son aile. Ensemble, ils vont tenter de se reconstruire. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

At 13, orphan Pierre finds refuge in skateboarding and the friendship of a former skateboarder to overcome his difficulties.

German :

Der 13-jährige Waisenjunge Pierre findet Zuflucht beim Skateboarden und in der Freundschaft eines ehemaligen Skateboarders, um seine Schwierigkeiten zu überwinden.

Italiano :

A 13 anni, l’orfano Pierre trova rifugio nello skateboard e nell’amicizia di un ex skateboarder per superare le sue difficoltà.

Espanol :

A los 13 años, Pierre, huérfano, encuentra refugio en el monopatín y en la amistad de un antiguo skater para superar sus dificultades.

