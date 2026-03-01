Film Orwell 2+2=5

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-30 20:30:00

fin : 2026-03-30 22:30:00

Date(s) :

2026-03-30

Le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui.

Synopsis 1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. ORWELL 2+2=5 plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Double talk, thoughtcrime, novlangue, the omnipresent spectre of Big Brother… socio-political truths that resonate even more powerfully today.

L’événement Film Orwell 2+2=5 Orbey a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg