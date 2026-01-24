Film Padgels 1 Montagne Les Estables

Film Padgels 1 Montagne

Salle d’animation Les Estables Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Projection du film doc Padgels 1. Montagne

PADGELS est une série de 4 films documentaires, composée de témoignages de padgels et de paysages de la montagne ardéchoise. Padgels étant, en occitan, le nom donné à ses habitants. Par Valentin Chanéac

Salle d’animation Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes padgels@lilo.org

English :

Screening of the doc film Padgels 1. mountain

PADGELS is a series of 4 documentary films, featuring testimonials from padgels and landscapes in the Ardèche mountains. Padgels being, in Occitan, the name given to its inhabitants. By Valentin Chanéac

