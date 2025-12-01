Film: Panique à Noël Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Panique à Noël

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Film de Henrik Martin Dahlsbakken |

animation | 2025 | France | 1 h 20 |

> Tarif unique journée 3€

Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux…

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Henrik Martin Dahlsbakken |

animation | 2025 | France | 1 h 20 |

> Single day price: 3?

An adorable family of mice prepares to celebrate Christmas in their cozy home. Everything is ready for the perfect festivities? until intruders suddenly appear. Humans! Worse: a family of humans, who also want to enjoy Christmas in the country. But the mice don’t want to be turned away! They decide to scare off the troublemakers at all costs. War is declared, and in this Christmas battle, nobody is going to give each other any presents?

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: Panique à Noël Lourdes a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Lourdes|CDT65