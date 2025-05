Film Par­tir un Jour – Orbey, 2 juin 2025 20:30, Orbey.

Synopsis Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Just as she is about to open her restaurant, Cécile returns to her native village and finds her first love, upsetting her plans.

German :

Als sie sich auf die Eröffnung ihres Restaurants vorbereitet, kehrt Cécile in ihr Heimatdorf zurück und trifft ihre erste Liebe wieder, was ihre Pläne über den Haufen wirft.

Italiano :

Proprio quando sta per aprire il suo ristorante, Cécile torna al suo villaggio natale e ritrova il suo primo amore, sconvolgendo i suoi piani.

Espanol :

Justo cuando está a punto de abrir su restaurante, Cécile regresa a su pueblo natal y encuentra a su primer amor, lo que desbarata sus planes.

