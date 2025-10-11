Film Patrimoine Chronique des Années de braise L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois

Film Patrimoine Chronique des Années de braise L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois samedi 11 octobre 2025.

L'Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d'Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-11 16:45:00

fin : 2025-10-11 20:00:00

2025-10-11

CHRONIQUE DES ANNÉES DE BRAISE ( 2h57)

Drame algérien de Mohamed Lakhdar Hamina avec Yorgo Voyagis, Mohamed Lakhdar Hamina, Leila Shenna.

Palme d’or Cannes 1975 et Sélection Cannes Classics 2025.

Chronique événementielle de l’histoire de l’Algérie de 1939 à 1954, date du déclenchement de la lutte armée. Le film s’articule autour de deux axes fondamentaux l’expropriation des terres et la déculturation. Il montre en quoi le 1er novembre 1954 est l’aboutissement de la lutte multiforme du peuple algérien pour résister à la colonisation, depuis ses débuts.

Le souffle et la beauté des images de cette fresque historique algérienne inscrivent ce film dans la grande tradition du film épique.

Projection d’un classique du cinéma sur l’histoire de l’Algérie, suivie d’une discussion avec Michel Marie, historien du cinéma et (sous réserve) de Sébastien Layerle, spécialiste du cinéma algérien. .

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

