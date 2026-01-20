Juste avant les films du programme « Perdu ? Retrouvé ! », on vous propose une lecture d’album en lien avec le film, pour vous immerger encore un peu plus dans l’univers de l’auteur Oliver Jeffers.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

PERDU ? RETROUVÉ !

Collectif – 41min

Par un beau matin d’automne dans une petite ville du bord de mer, la sonnette retentit chez un jeune garçon. À sa grande surprise, c’est un pingouin qui se tient derrière la porte ! Après plusieurs essais pour se débarrasser de ce visiteur imprévu, il se rend à l’évidence : il doit aider cet étrange compagnon à retrouver son véritable chez-soi… au Pôle Sud ! Une aventure pleine de surprises et de tendresse s’annonce alors, mêlant détermination et amitié dans un voyage inoubliable.

Juste avant la projection du film, venez assister à une lecture d’album pour vous plonger dans l’univers de l’auteur Oliver Jeffers.

Le mercredi 18 février 2026

de 15h00 à 16h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 4 ans.

Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/25657661170564615 https://www.facebook.com/events/25657661170564615



