Film Pirinop, mon premier contact Espace périscolaire Tréogat samedi 25 octobre 2025.

Espace périscolaire 3 Rue de la Mer Tréogat Finistère

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 21:00:00

2025-10-25

Projection du film Pirinop Mon Premier Contact de Mari Corrêa et Karané Ikpeng. (Brésil)

En 1964, a lieu le premier contact entre les indiens Ikpeng et les blancs près du fleuve Xingu, dans le Mato Grosso. Menacés par l’invasion de chercheurs d’or, ils sont transférés dans le parc indigène du Xingu, où ils vivent toujours.

Dans ce film, les Ikpeng évoquent entre tristesse et humour les moments qui ont radicalement changé leur vie.

Mari Corrêa et une autre réalisatrice amazoniennes Suyani Terena, ont séjourné cet été à la Résidence des Ecuries du Névez à Plonéour Lanvern.

Cette action a lieu dans le cadre de la résidence En Voyage ! du réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden. .

+33 7 43 03 33 93

