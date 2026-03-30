Film Planètes + Atelier DANS LA PEAU D’UNE GRAINE Cinéma Lux de Cadillac Cadillac-sur-Garonne
Film Planètes + Atelier DANS LA PEAU D’UNE GRAINE Cinéma Lux de Cadillac Cadillac-sur-Garonne mardi 7 avril 2026.
Film Planètes + Atelier DANS LA PEAU D’UNE GRAINE
Cinéma Lux de Cadillac 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Projection du film Planètes suivie d’un atelier scientifique et créatif avec LES PETITS DÉBROUILLARDS
Dans la peau d’une graine
Et si tu te mettais dans la peau d’une graine en quête du lieu parfait pour pousser ?
En lien avec le film Planètes, cet atelier d’1h propose d’explorer les incroyables stratégies du vivant observer un mystérieux blob, tester le vol des graines avec un hélico-papier ensemencé, puis créer sa propre bombe à graines pour faire pousser la biodiversité autour de soi.
Une aventure scientifique et créative pour comprendre comment le vivant se disperse, s’adapte et colonise le monde !
PLACES LIMITÉES POUR L’ATELIER ! .
Cinéma Lux de Cadillac 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13 lecinelux@wanadoo.fr
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English : Film Planètes + Atelier DANS LA PEAU D’UNE GRAINE
L’événement Film Planètes + Atelier DANS LA PEAU D’UNE GRAINE Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-25 par La Gironde du Sud
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