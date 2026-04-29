Film Pour le plaisir Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film Pour le plaisir

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 17:30:00

fin : 2026-05-27 19:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Comédie.

Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin.

Durée 1h29. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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L’événement Film Pour le plaisir Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme