Film Pris au piége Club des Cinephiles Centre Culturel Le 27 Rouillac dimanche 16 novembre 2025.

Centre Culturel Le 27 139 Bd d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Pris au Piége, un film de Austin Butler, avec Regina King et Zoe Kravitz
Centre Culturel Le 27 139 Bd d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38 

English :

Caught in the Trap, a film by Austin Butler, with Regina King and Zoe Kravitz

German :

Gefangen in der Falle, ein Film von Austin Butler, mit Regina King und Zoe Kravitz

Italiano :

Caught in the Trap, un film di Austin Butler, con Regina King e Zoe Kravitz

Espanol :

Caught in the Trap, una película de Austin Butler, con Regina King y Zoe Kravitz

L’événement Film Pris au piége Club des Cinephiles Rouillac a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Rouillacais