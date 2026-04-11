Orbey

Film Projet dernière chance

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 23:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Seul dans l’espace et sans souvenirs, Ryland Grace doit sauver la Terre. Mais une rencontre inattendue pourrait tout changer…

Synopsis Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d’un vaisseau spacial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revients, et il comprend l’enjeu de sa mission résoudre l’énigme de la mystérieuse substance qui cause l’extinction du Soleil. Pour tenter de sauver l’humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles… Mais une amitié inattendue pourrait bien l’aider à ne pas affronter cette mission tout seul. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alone in space and without memories, Ryland Grace must save Earth. But an unexpected encounter could change everything…

L’événement Film Projet dernière chance Orbey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg