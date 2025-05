Film Promesse – Orbey, 19 mai 2025 20:30, Orbey.

Haut-Rhin

Film Promesse 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-05-19 20:30:00

fin : 2025-05-19 22:00:00

Date(s) :

2025-05-19

Après la mort de sa sœur Laurène, Thomas réalise le film qu’ils avaient rêvé ensemble à partir de ses vidéos.

Laurène, 22 ans, laisse derrière elle l’image d’une soif de vie débordante malgré la maladie, ainsi que des dizaines d’heures de vidéos qu’elle avait tournées pour partager son histoire. Personne n’a jamais vu ses images et ils s’étaient promis d’en faire un film avec son frère jumeau. Sur les traces de sa sœur, Thomas décide alors d’interroger sa mémoire, celle de sa famille et de réaliser sa promesse. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

After the death of his sister Laurène, Thomas makes the film they had dreamed of together from her videos.

German :

Nach dem Tod seiner Schwester Laurène dreht Thomas aus ihren Videos den Film, den sie gemeinsam geträumt hatten.

Italiano :

Dopo la morte della sorella Laurène, Thomas realizza il film che avevano sognato insieme a partire dai suoi video.

Espanol :

Tras la muerte de su hermana Laurène, Thomas realiza la película que habían soñado juntos a partir de sus vídeos.

L’événement Film Promesse Orbey a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg