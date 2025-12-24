Film Pyrénées De l’Atlantique à la Méditerranée, L’Arcadie, Centre Culturel Ploudalmézeau

Film Pyrénées De l’Atlantique à la Méditerranée

L’Arcadie, Centre Culturel 13, rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Véritable barrière naturelle séparant la France et l’Espagne, entre l’Atlantique et la Méditerranée, les Pyrénées offrent des panoramas à couper le souffle. Sommets à plus de 3000 m, lacs d’émeraude, villages perdus dans la montagne, traditions pastorales, sanctuaire de vie sauvage où les vautours règnent en maître dans le ciel pyrénéen, et l’ours continuant de faire débat… Comprendre les Pyrénées, c’est arpenter le GR 10, ce chemin de grande randonnée, essayer de déchiffrer la haute montagne, et flirter avec les cols révélés par le Tour de France… C’est aussi écouter ses habitants qui nous entraîneront dans leurs vallées, et découvrir ce territoire marqué par sa géographie et son climat, ses traditions et ses activités humaines.

Film documentaire réalisé par Jean-Luc Diquélou .

L’Arcadie, Centre Culturel 13, rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Film Pyrénées De l’Atlantique à la Méditerranée

L’événement Film Pyrénées De l’Atlantique à la Méditerranée Ploudalmézeau a été mis à jour le 2025-12-24 par OT IROISE BRETAGNE