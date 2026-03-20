Film Quebec par Image du monde

CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Tout public

Film Quebec de Claude Poret par Image du monde. Durée 1h30 commenté sur scène

Le Québec, province Canadienne francophone, un des derniers jardins de la planète de dimension continentale, une réserve d’eau douce telle que l’on pourrait dire, en forme de boutade ‘’ Ici il y a un lac par habitant… Ou presque ! ‘’ Trois fois la France en superficie, 7 millions d’habitants, soit 4,5 habitants au km carré.

Avec nos amis québécois, nous avons pris la dimension de ce pays qui naît avec l’hiver, qui renaît avec l’été. Des retrouvailles chaleureuses, simples, comme entre cousins…

Entrée 6,5€ Billetterie sur place. Au Clocheton .

CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Film Quebec par Image du monde Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains