Film: Qui brille au combat Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Qui brille au combat

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-01-14 20:30:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Film de Joséphine Japy avec Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal, Sarah Pachoud

1h 40min | Drame | France

Tout public

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Qui Brille au Combat est le sens étymologique du prénom Bertille, la plus jeune des deux sœurs de la famille Roussier, atteinte d’un handicap lourd au diagnostic incertain. La famille vit dans un équilibre fragile autour de cet enfant qui accapare les efforts et pensées de chacun, et qui pourrait perdre la vie à tout moment. Chacun se construit, vit comme il peut avec les exigences de ce rythme et les incertitudes qui l’accompagnent. Les parents, Madeleine et Gilles, la sœur aînée, Marion. Quel quotidien et quels avenirs pour une mère, un père, un couple, une adolescente que la responsabilité ​ de sa cadette a rendu trop vite adulte ? Lorsqu’un nouveau diagnostic est posé, les cartes sont rebattues et un nouvel horizon se dessine…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Joséphine Japy with Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal, Sarah Pachoud

1h 40min | Drama | France

All audiences

> Normal price: 6?

> Price 26 years: 3?

Qui Brille au Combat is the etymological meaning of the name Bertille, the youngest of the Roussier family?s two sisters, who suffers from a severe disability of uncertain diagnosis. The family lives in a fragile balance around this child who monopolizes everyone?s efforts and thoughts, and who could lose her life at any moment. Each one builds his own life, living as best he can with the demands of this rhythm and the uncertainties that accompany it. The parents, Madeleine and Gilles, the elder sister, Marion. What are the daily lives and futures of a mother, a father, a couple and a teenager whose responsibility for her youngest daughter has brought her to adulthood too quickly? When a new diagnosis is made, the cards are reshuffled and a new horizon takes shape…

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

