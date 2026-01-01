Film: Rebuilding Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Rebuilding

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Film de Max Walker-Silverman | avec Josh O’Connor, Meghann Fahy, Kali Reis

Drame | 2025 | U.S.A. | 1 h 35 |

En version originale sous-titrée

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Dans l’Ouest américain, dévasté par des incendies ravageurs, Dusty voit son ranch anéanti par les flammes. Il trouve refuge dans un camp de fortune et commence lentement à redonner du sens à sa vie. Entouré de personnes qui, comme lui, ont tout perdu, des liens inattendus se tissent. Porté par l’espoir de renouer avec sa fille et son ex-femme, il retrouve peu à peu la volonté de tout reconstruire.

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Max Walker-Silverman | with Josh O?Connor, Meghann Fahy, Kali Reis

Drama | 2025 | U.S.A. | 1 h 35 |

In original version with subtitles

> Regular price: 6?

> Under 26 3?

In the American West, devastated by raging fires, Dusty sees his ranch destroyed by flames. He finds refuge in a makeshift camp and slowly begins to make sense of his life again. Surrounded by people who, like him, have lost everything, unexpected bonds are forged. Buoyed by the hope of reconnecting with his daughter and ex-wife, he gradually rediscovers the will to rebuild his life.

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: Rebuilding Lourdes a été mis à jour le 2026-01-08 par OT de Lourdes|CDT65