Film Regarde Orbey

Film Regarde Orbey vendredi 17 octobre 2025.

Film Regarde

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

Chris et Antoine ont du mal à s'entendre depuis leur divorce. Mais leur fils de 16 ans va perdre la vue. Ils s'efforcent de mettre leurs rancœurs de côté pour des vacances.

Synopsis Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Chris and Antoine have had a hard time getting along since their divorce. But their 16-year-old son is about to lose his sight. They try to put their grudges aside for a vacation.

German :

Chris und Antoine haben es seit ihrer Scheidung schwer, miteinander auszukommen. Doch ihr 16-jähriger Sohn wird sein Augenlicht verlieren. Sie bemühen sich, ihren Groll für einen Urlaub beiseite zu schieben.

Italiano :

Chris e Antoine faticano ad andare d’accordo da quando hanno divorziato. Ma il loro figlio di 16 anni sta diventando cieco. Cercano di mettere da parte i loro rancori per una vacanza.

Espanol :

Chris y Antoine luchan por llevarse bien desde su divorcio. Pero su hijo de 16 años se está quedando ciego. Intentan dejar a un lado sus rencores durante unas vacaciones.

L’événement Film Regarde Orbey a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg