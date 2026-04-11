Orbey

Film Reminders of him

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 20:30:00

fin : 2026-04-19 22:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Après sept ans de prison, Kenna Rowan revient dans sa ville natale dans l’espoir de retrouver sa fille.

Synopsis Après sept ans de prison, Kenna Rowan revient dans sa ville natale dans l’espoir de retrouver sa fille .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

After seven years in prison, Kenna Rowan returns to her hometown in the hope of finding her daughter.

L’événement Film Reminders of him Orbey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg