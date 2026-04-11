Film Reminders of him Orbey
Film Reminders of him Orbey dimanche 19 avril 2026.
Orbey
Film Reminders of him
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 20:30:00
fin : 2026-04-19 22:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Après sept ans de prison, Kenna Rowan revient dans sa ville natale dans l’espoir de retrouver sa fille.
Synopsis Après sept ans de prison, Kenna Rowan revient dans sa ville natale dans l’espoir de retrouver sa fille .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After seven years in prison, Kenna Rowan returns to her hometown in the hope of finding her daughter.
L’événement Film Reminders of him Orbey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
À voir aussi à Orbey (Haut-Rhin)
- Film Le crime du troisième étage Orbey 11 avril 2026
- Vide grenier Orbey 12 avril 2026
- Descente de vallée en VTT depuis la Station du Lac Blanc Orbey 12 avril 2026
- Randonnée VTT accompagnée pour les familles Orbey 12 avril 2026
- Sortie à la rencontre des chamois Orbey 15 avril 2026