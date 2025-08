Film Renard et Lapine sauvent la forêt Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Renard et Lapine sauvent la forêt

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-22 15:00:00

fin : 2025-08-22 17:00:00

2025-08-22

Aventure, Animation, Famille,

Il se passe des choses étranges dans la forêt ! Hibou a disparu, des rats malicieux terrorisent le voisinage et un lac déborde, menaçant les maisons des habitants de la forêt. Serait-ce l’œuvre d’un castor mégalomane ? Renard et Lapine sont bien décidés à le découvrir. Ils doivent retrouver Hibou et sauver la situation. Leur amitié sera mise à rude épreuve !

A partir de 6 ans

Durée 1h11. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

