Film: reste un peu Cinéma Le Palais Lourdes
Film: reste un peu Cinéma Le Palais Lourdes jeudi 18 septembre 2025.
Film: reste un peu
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 20:30:00
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
1 h 33 | Comédie
De Gad Elmaleh | Par Gad Elmaleh, Benjamin Charbit
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh
3-6 €
Synopsis
Après trois années à vivre l’ American dream Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
.
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
1 h 33 | Comedy
From Gad Elmaleh | By Gad Elmaleh, Benjamin Charbit
With Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh
3-6 ?
Synopsis
After three years of living the American dream » Gad Elmaleh decides to return to France. He misses his family and friends. At least, that’s the official answer to justify his return? because Gad hasn’t (just) come back for his mother’s couscous. No, it’s another woman he’s come to Paris to meet? the Virgin Mary.
For further information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
1 Stunde 33 Minuten | Komödie
Von Gad Elmaleh | Von Gad Elmaleh, Benjamin Charbit
Mit Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh
3-6 ?
Synopsis
Nach drei Jahren, in denen er den « ? Gad Elmaleh beschließt, nach Frankreich zurückzukehren. Er vermisst seine Familie und seine Freunde. Das ist zumindest die offizielle Antwort, um seine Rückkehr zu rechtfertigen, denn Gad ist nicht (nur) wegen des Couscous seiner Mutter nach Hause gekommen. Nein, es ist eine andere Frau, die er in Paris treffen will: die Jungfrau Maria.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
1 h 33 | Commedia
Di Gad Elmaleh, Benjamin Charbit
Con Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh
3-6 ?
Sinossi
Dopo tre anni di vita nel « sogno americano », Gad Elmaleh decide di tornare in Francia Sogno americano » Gad Elmaleh decide di tornare in Francia. Gli mancano la famiglia e gli amici. O almeno, questa è la risposta ufficiale per giustificare il suo ritorno, perché Gad non è tornato (solo) per il couscous della madre. No, è venuto a Parigi per incontrare un’altra donna, la Vergine Maria.
Per ulteriori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
1 h 33 | Comedia
Por Gad Elmaleh, Benjamin Charbit
Con Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh
3-6 ?
Sinopsis
Después de tres años viviendo el « sueño americano », Gad Elmaleh decide volver a Francia Sueño americano » Gad Elmaleh decide volver a Francia. Echa de menos a su familia y a sus amigos. Al menos, ésa es la respuesta oficial para justificar su regreso… porque Gad no ha vuelto (sólo) por el cuscús de su madre. No, es otra mujer a la que ha venido a conocer a París… la Virgen María.
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
L’événement Film: reste un peu Lourdes a été mis à jour le 2025-09-03 par OT de Lourdes|CDT65