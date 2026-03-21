Film Rue Malaga VOST Orbey
Film Rue Malaga VOST Orbey lundi 6 avril 2026.
Film Rue Malaga VOST
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 20:30:00
fin : 2026-04-06 22:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Synopsis Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l’a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d’une vie. Contre toute attente, elle redécouvre en chemin l’amour et le désir.
Le film est en VOST. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Film Rue Malaga VOST Orbey a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
Prochains événements à ORBEY (Haut-Rhin)
- Film Chers parents Orbey — 27 mars 2026
- Club Go à VTT Go loisirs Orbey — 28 mars 2026
- Soirée spéciale Dirty Dancing Orbey — 28 mars 2026
- Film Super Charlie Orbey — 29 mars 2026
- Film Le son des souvenirs Orbey — 29 mars 2026