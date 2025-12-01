Film Running man Orbey

Film Running man

Running Man est un jeu TV de survie où des candidats doivent échapper à des tueurs pro. Ben, ouvrier désespéré prêt à tout pour sauver sa fille malade, accepte de participer.

Synopsis Dans un futur proche, The Running Man est l’émission numéro un à la télévision un jeu de survie impitoyable où des candidats, appelés les Runners, doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels, sous l’œil avide d’un public captivé. Chaque jour passé augmente la récompense à la clé — et procure une dose d’adrénaline toujours plus intense. Ben Richards, ouvrier désespéré prêt à tout pour sauver sa fille gravement malade, accepte l’impensable participer à ce show mortel, poussé par Dan Killian, son producteur aussi charismatique que cruel. Mais personne n’avait prévu que Ben, par sa rage de vivre, son instinct et sa détermination, devienne un véritable héros du peuple… et une menace pour tout le système. Alors que les audiences explosent, le danger monte d’un cran. Ben devra affronter bien plus que les Hunters il devra faire face à un pays entier accro à le voir tomber.

Film interdit aux moins de 12 ans. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Running Man is a survival game show where contestants must escape from professional killers. Ben, a desperate worker desperate to save his sick daughter, agrees to take part.

