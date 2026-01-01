Film Sacré coeur Orbey

Film Sacré coeur

Il y a 350 ans, en France, Jésus montrait son cœur brûlant d’amour à Ste Marguerite-Marie. Dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies.

Synopsis Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu- fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

350 years ago, in France, Jesus showed his heart burning with love to St Marguerite-Marie. All over the world, the power of the Sacred Heart continues to transform lives.

