Film Sainte Marie Aux Mines

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

A Sainte-Marie-aux-Mines, deux inspecteurs enquêtent sur une bague disparue… mais l’affaire tourne vite au mystère bien plus dangereux.

Synopsis Mutés à titre disciplinaire à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, les inspecteurs Crab et Conrad se voient confier une enquête apparement sans difficulté la disparition d’une bague. Mais ce qui devait être une simple formalité se transforme rapidement en affaire complexe, bouleversant la tranquille routine de ce duo de célibataires endurcis. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

In Sainte-Marie-aux-Mines, two detectives investigate a missing ring… but the case soon turns into a far more dangerous mystery.

L’événement Film Sainte Marie Aux Mines Orbey a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg