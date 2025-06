Film Se sou­venir des tour­ne­sol­s – Kaysersberg Vignoble 16 juin 2025 20:30

Haut-Rhin

Film Se sou­venir des tour­ne­sol­s
Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-06-16 20:30:00

fin : 2025-06-16 22:00:00

2025-06-16

À 17 ans, Anaïs vit son dernier été dans le Gers. Entre fanfare, fêtes de village et doutes sur l’avenir, elle doit choisir entre partir ou rester.

Synopsis Partir ou rester ? C’est le dilemme d’Anaïs, 17 ans, profondément attachée à son Gers natal dans le Sud-Ouest de la France et à ses amis de la fanfare. Son bac en poche, elle devra quitter sa famille et la vie à la campagne. Au fil de ce dernier été, Anaïs prend conscience de ce qu’elle aime et doit laisser derrière elle la musique, les fêtes de village, la beauté des champs de tournesols… Mais comment avoir un avenir en pleine diagonale du vide ? .

126 rue du Général de Gaulle

contact@cinemaorbey.fr

English :

At 17, Anaïs is living her last summer in the Gers. Between brass bands, village parties and doubts about the future, she has to choose between leaving or staying.

German :

Mit 17 Jahren erlebt Anaïs ihren letzten Sommer im Gers. Zwischen Blaskapelle, Dorffesten und Zweifeln über die Zukunft muss sie sich entscheiden, ob sie gehen oder bleiben will.

Italiano :

A 17 anni, Anaïs si gode la sua ultima estate nel Gers. Tra bande di ottoni, feste di paese e dubbi sul futuro, deve scegliere se partire o restare.

Espanol :

A sus 17 años, Anaïs disfruta de su último verano en Gers. Entre bandas de música, fiestas de pueblo y dudas sobre el futuro, tiene que elegir entre irse o quedarse.

