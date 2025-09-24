Film Shaun Le Mouton la ferme en folie Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Shaun Le Mouton la ferme en folie Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mercredi 24 septembre 2025.

Film Shaun Le Mouton la ferme en folie

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 17:30:00

fin : 2025-09-24 18:30:00

Date(s) :

2025-09-24

Animation, Famille, Comédie.

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas… Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c’est carrément la cata !

Un programme composé du Lapin, de Alerte aux canards !, d’Un problème épineux et du spécial Les lamas du fermier.

Durée 1h32. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Film Shaun Le Mouton la ferme en folie Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-08-28 par Pléneuf-Val-André Tourisme