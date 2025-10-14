Film Sirat VOST Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14 22:30:00

2025-10-14

Au Maroc, Luis recherche sa fille aînée qui a disparu. Lui et son fils se rallient à un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert.

Synopsis Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites.

Film en VOST. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

In Morocco, Luis is looking for his eldest daughter who has disappeared. He and his son join a group of ravers on their way to yet another party in the depths of the desert.

German :

In Marokko sucht Luis nach seiner älteren Tochter, die verschwunden ist. Er und sein Sohn schließen sich einer Gruppe von Ravern an, die auf dem Weg zu einer x-ten Party in den Tiefen der Wüste sind.

Italiano :

In Marocco, Luis è alla ricerca della figlia maggiore scomparsa. Lui e suo figlio si uniscono a un gruppo di raver diretti all’ennesima festa nelle profondità del deserto.

Espanol :

En Marruecos, Luis busca a su hija mayor, que ha desaparecido. Él y su hijo se unen a un grupo de ravers que se dirigen a otra fiesta en las profundidades del desierto.

L’événement Film Sirat VOST Orbey a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg