Film: Springsteen Deliver Me From Nowhere Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Springsteen Deliver Me From Nowhere
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-12 20:30:00
2025-11-12
Film de Scott Cooper | avec Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser
Biopic, Drame, Musical | 2025 | U.S.A. | 2 h |
En version originale sous-titrée
> Tarif normal 6,00 €
> Tarif de 26 ans 3,00 €
Au début des années 80, Bruce Springsteen enregistre Nebraska dans sa chambre du New Jersey. En pleine ascension, il affronte les démons du succès et de son passé pour créer un album acoustique brut et habité, peuplé d’âmes en quête de rédemption.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Scott Cooper | starring Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser
Biopic, Drama, Musical | 2025 | U.S.A. | 2 h |
In original version with subtitles
> Regular price: 6.00 ?
> Price ? 26 years 3,00 ?
In the early 80s, Bruce Springsteen recorded Nebraska in his New Jersey bedroom. On the rise, he confronted the demons of success and his past to create a raw, inhabited acoustic album, populated by souls in search of redemption.
Information at: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von Scott Cooper | mit Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser
Biopic, Drama, Musical | 2025 | U.S.A. | 2 Std. |
In Originalversion mit Untertiteln
> Normaler Tarif: 6,00 ?
> Preis ? 26 Jahre 3,00 ?
Anfang der 80er Jahre nimmt Bruce Springsteen in seinem Zimmer in New Jersey Nebraska auf. Auf seinem Weg nach oben stellt er sich den Dämonen des Erfolgs und seiner Vergangenheit und schafft ein rohes und bewohntes Akustikalbum, das von Seelen auf der Suche nach Erlösung bevölkert ist.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di Scott Cooper | con Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser
Biopic, Drammatico, Musical | 2025 | U.S.A. | 2 h |
In versione originale con sottotitoli
> Prezzo normale: 6,00 euro
> Sotto i 26 anni: 3,00 euro
All’inizio degli anni ’80, Bruce Springsteen registra Nebraska nella sua camera da letto nel New Jersey. All’apice della sua carriera, affrontò i demoni del successo e del suo passato per creare un album acustico crudo e abitato, popolato da anime in cerca di redenzione.
Informazioni su: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de Scott Cooper | con Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser
Biopic, Drama, Musical | 2025 | U.S.A. | 2 h |
En versión original subtitulada
> Precio normal: 6,00
> Menores de 26 años: 3,00
A principios de los 80, Bruce Springsteen grabó Nebraska en su dormitorio de Nueva Jersey. En el apogeo de su carrera, se enfrentó a los demonios del éxito y de su pasado para crear un álbum acústico crudo y habitado, poblado de almas en busca de redención.
Información en: cinema@ville-lourdes.fr
