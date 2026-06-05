Film Star Wars The Mandalorian and Grogu Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Star Wars The Mandalorian and Grogu Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André dimanche 14 juin 2026.
Pléneuf-Val-André
Film Star Wars The Mandalorian and Grogu
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction
La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu…
Durée 2h12. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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English :
L’événement Film Star Wars The Mandalorian and Grogu Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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