Film suivi d’un échange Le sang et la boue Die

Documentaire de Jean-Gabriel Leynaud. Dans le cadre du Festival des Solidarités à Die de l’extractivisme à l’extra-civisme .

Est du Congo Numbi a grandi autour de la ruée vers le coltan, une terre rare indispensable à nos industries high tech.

avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 03 19

English :

Documentary by Jean-Gabriel Leynaud. As part of the Festival des Solidarités in Die de l’extractivisme à l’extra-civisme .

Eastern Congo: Numbi grew up around the rush for coltan, a rare earth indispensable to our high-tech industries.

German :

Dokumentarfilm von Jean-Gabriel Leynaud. Im Rahmen des Festival des Solidarités in Die de l’extractivisme à l’extra-civisme (vom Extraktivismus zum Extrazivilismus).

Ostkongo: Numbi wuchs rund um den Run auf Coltan auf, einem seltenen Boden, der für unsere Hightech-Industrie unverzichtbar ist.

Italiano :

Documentario di Jean-Gabriel Leynaud. Nell’ambito del Festival des Solidarités di Die de l’extractivisme à l’extra-civisme .

Congo orientale: Numbi è cresciuto intorno alla corsa al coltan, una terra rara essenziale per le nostre industrie high-tech.

Espanol :

Documental de Jean-Gabriel Leynaud. En el marco del Festival des Solidarités en Die de l’extractivisme à l’extra-civisme .

Este del Congo: Numbi creció en torno a la fiebre del coltán, una tierra rara esencial para nuestras industrias de alta tecnología.

