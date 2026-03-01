Film Super Charlie

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 11:50:00

Date(s) :

2026-03-29

Will rêve de devenir un super-héros et de lutter contre le crime aux côtés de son père, policier. Son rêve est remis en cause à la naissance de son petit frère Charlie.

Synopsis Will âgé de 10 ans, a toujours rêvé de devenir un super-héros et de lutter contre le crime aux côtés de son père, policier. Mais, son rêve est brutalement remis en cause à la naissance de son petit frère Charlie. Non seulement ce nourrisson attire toute l’attention de la famille et au-delà, mais Will découvre que Charlie a des super-pouvoirs … Lorsqu’un super-vilain et un scientifique dérangé mettent en œuvre un plan diabolique, Charlie, coaché par son grand frère, va alors endosser le costume de super-héros pour sauver le monde !… Y parviendront-ils ? .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Will dreams of becoming a superhero and fighting crime alongside his father, a policeman. His dream is challenged when his little brother Charlie is born.

L’événement Film Super Charlie Orbey a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg