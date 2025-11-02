Film Super grand prix Orbey

Film Super grand prix

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-02 10:30:00

fin : 2025-11-02 12:10:00

Date(s) :

2025-11-02

Synopsis Edda rêve de devenir championne de courses automobiles. À l’approche du Super Grand Prix, elle saisit l’occasion de rencontrer son idole Ed, un pilote de légende. C’est alors qu’elle décide de prendre son destin en main et de réaliser l’impossible prendre le départ et gagner la plus grande course de sa vie. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Edda dreams of being a racing champion. As the Super Grand Prix approaches, she takes her destiny into her own hands: she wants to start and win.

German :

Edda träumt davon, Rennfahrerin zu werden. Als der Super Grand Prix näher rückt, nimmt sie ihr Schicksal selbst in die Hand: Sie will an den Start gehen und gewinnen.

Italiano :

Edda sogna di diventare una campionessa di corse automobilistiche. Con l’avvicinarsi del Super Gran Premio, la ragazza prende in mano il suo destino: vuole partire e vincere.

Espanol :

Edda sueña con ser campeona de automovilismo. A medida que se acerca el Super Grand Prix, toma su destino en sus manos: quiere empezar y ganar.

