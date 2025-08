Film Superman Orbey

Film Superman Orbey vendredi 8 août 2025.

Film Superman

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 20:30:00

fin : 2025-08-08 22:39:00

Date(s) :

2025-08-08

Superman, devenu controversé, affronte un complot de Lex Luthor avec l’aide de Lois Lane et de ses alliés.

Synopsis Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ? .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Superman, now controversial, fights a plot by Lex Luthor with the help of Lois Lane and her allies.

German :

Der mittlerweile umstrittene Superman stellt sich mithilfe von Lois Lane und ihren Verbündeten einer Verschwörung von Lex Luthor entgegen.

Italiano :

Superman, ormai controverso, combatte un complotto di Lex Luthor con l’aiuto di Lois Lane e dei suoi alleati.

Espanol :

Superman, ahora polémico, lucha contra un complot de Lex Luthor con la ayuda de Lois Lane y sus aliados.

L’événement Film Superman Orbey a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg