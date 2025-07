Film Sur la route de papa Orbey

Film Sur la route de papa Orbey vendredi 11 juillet 2025.

Film Sur la route de papa

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11 22:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Kamel part pour le Bled avec sa mère à bord d’une vieille R21. Un road trip inattendu où souvenirs et tensions ravivent les liens familiaux.

Synopsis Prêt à partir en vacances, Kamel se retrouve obligé de changer ses plans à la dernière minute pour prendre la route du Bled avec sa mère. À bord de la vieille Renault 21, un long périple commence pour Kamel et sa famille. Sur la route de son passé, les souvenirs et les rancœurs refont surface, révélant toute la beauté des liens qui les unissent. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Kamel sets off for the Bled with his mother in an old R21. An unexpected road trip where memories and tensions rekindle family ties.

German :

Kamel macht sich mit seiner Mutter in einem alten R21 auf den Weg nach Bled. Ein unerwarteter Roadtrip, bei dem Erinnerungen und Spannungen die Familienbande neu beleben.

Italiano :

Kamel parte per Bled con la madre a bordo di una vecchia R21. Un viaggio inaspettato in cui i ricordi e le tensioni riaccendono i legami familiari.

Espanol :

Kamel parte hacia Bled con su madre en un viejo R21. Un inesperado viaje por carretera en el que los recuerdos y las tensiones reavivan los lazos familiares.

L’événement Film Sur la route de papa Orbey a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg