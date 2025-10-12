Film sur les Chartreux « Le grand silence » Atelier Sainte-Marie de Pomier Présilly

Film sur les Chartreux « Le grand silence »

Atelier Sainte-Marie de Pomier Allée des Chartreux Présilly Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Venez découvrir le monde des Chartreux et tenter de percer le mystère du rayonnement dans le silence.

Atelier Sainte-Marie de Pomier Allée des Chartreux Présilly 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 25 05 04 info@asmpomier.com

English :

Come and discover the world of the Carthusian monks and try to unravel the mystery of radiance in silence.

German :

Entdecken Sie die Welt der Kartäuser und versuchen Sie, das Geheimnis des Strahlens in der Stille zu ergründen.

Italiano :

Venite a scoprire il mondo dei Certosini e cercate di svelare il mistero della radiosità nel silenzio.

Espanol :

Venga a descubrir el mundo de los monjes cartujos e intente desentrañar el misterio del resplandor en el silencio.

