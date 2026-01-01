Film Sur un air de blues Orbey

Film Sur un air de blues

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:45:00

2026-01-30

Deux musiciens fauchés qui redonnent vie à la musique de Neil Diamond en formant un groupe lui rendant hommage. Il n’est jamais trop tard.

Basé sur une histoire vraie, Hugh Jackman et Kate Hudson incarnent deux musiciens fauchés qui redonnent vie à la musique de Neil Diamond en formant un groupe lui rendant hommage. Ensemble, ils prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour suivre son cœur et accomplir ses rêves.

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Two broke musicians breathe new life into Neil Diamond’s music by forming a tribute band. It’s never too late.

