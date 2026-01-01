Film Sur un air de blues Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Sur un air de blues
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-31 17:30:00
fin : 2026-01-31 19:45:00
2026-01-31
Comédie musicale, Drame
Basé sur une histoire vraie, Hugh Jackman et Kate Hudson incarnent deux musiciens fauchés qui redonnent vie à la musique de Neil Diamond en formant un groupe lui rendant hommage. Ensemble, ils prouvent qu’il n’est jamais trop tard pour suivre son cœur et accomplir ses rêves.
Durée 2h13. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
