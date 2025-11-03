FILM SURPRISE EN AVANT-PREMIÈRE place Gambetta Pornichet

FILM SURPRISE EN AVANT-PREMIÈRE

Film surprise, suivi d’un moment convivial.

Une fois par mois, nous vous proposons de découvrir un film que nous avons aimé, en avant-première… mais sans rien en savoir jusqu’à la première image !

Faites-nous confiance les yeux fermés. Après la séance, un moment convivial est organisé au bar du cinéma.

Alors, qui succèdera à Arco ?

Informations pratiques

L’entrée est-elle payante ?

Oui, à partir de 5.50€.

Moment convivial (boissons, tartinades) en supplément.



Faut-il réserver ?

Oui, auprès du cinéma.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Oui, c’est accessible aux personnes à mobilité réduite.

️ Où peut-on se stationner ?

Parking du 8 mai, Place du marché. .

place Gambetta Cour du Phare (cour du Cinéma) Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 16 24 98

English :

Surprise film, followed by a convivial moment.

German :

Überraschungsfilm, gefolgt von einem gemütlichen Beisammensein.

Italiano :

Film a sorpresa, seguito da un momento di convivialità.

Espanol :

Película sorpresa, seguida de un momento de convivencia.

