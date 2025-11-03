FILM SURPRISE EN AVANT-PREMIÈRE place Gambetta Pornichet
FILM SURPRISE EN AVANT-PREMIÈRE place Gambetta Pornichet lundi 3 novembre 2025.
FILM SURPRISE EN AVANT-PREMIÈRE
place Gambetta Cour du Phare (cour du Cinéma) Pornichet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03 18:30:00
fin : 2025-11-03
Date(s) :
2025-11-03
Film surprise, suivi d’un moment convivial.
Une fois par mois, nous vous proposons de découvrir un film que nous avons aimé, en avant-première… mais sans rien en savoir jusqu’à la première image !
Faites-nous confiance les yeux fermés. Après la séance, un moment convivial est organisé au bar du cinéma.
Alors, qui succèdera à Arco ?
Informations pratiques
L’entrée est-elle payante ?
Oui, à partir de 5.50€.
Moment convivial (boissons, tartinades) en supplément.
Faut-il réserver ?
Oui, auprès du cinéma.
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Oui, c’est accessible aux personnes à mobilité réduite.
️ Où peut-on se stationner ?
Parking du 8 mai, Place du marché. .
place Gambetta Cour du Phare (cour du Cinéma) Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 16 24 98
English :
Surprise film, followed by a convivial moment.
German :
Überraschungsfilm, gefolgt von einem gemütlichen Beisammensein.
Italiano :
Film a sorpresa, seguito da un momento di convivialità.
Espanol :
Película sorpresa, seguida de un momento de convivencia.
