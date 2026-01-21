Film surprise en avant-première Rue Jean Urruty Saint-Palais
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-02
2026-02-02
Vous appréciez notre programmation ? Vous nous faites confiance au point de venir au cinéma les yeux fermés ? Chiche ! Le film surprise est de retour pour une nouvelle saison ! En partenariat avec l’AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai). .
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20
